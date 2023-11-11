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Ольховский не видит фаворита в матче Медведева и Рублева

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Бывший теннисист Андрей Ольховский сравнил состояние Андрея Рублева и Даниила Медведева перед их матчем в итоговом турнире АТР.

«Здесь оба фактора достаточно важны, но, на мой взгляд, на Итоговом они значения иметь не будут. У одного было больше времени подготовиться, у другого — уверенность в своих силах. И что из этого переборет в матче, кто из них в лучшей форме, это покажет только сама игра», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Поединок Медведева и Рублева пройдет 13 ноября. Ориентировочное начало встречи — 23:00 (мск). Теннисисты играли против друг друга 8 раз на профессиональном уровне. В 6 противостояниях побеждал Даниил, два раза верх брал Андрей.

Действующим чемпионом Итогового турнира ATP является серб Новак Джокович.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/11/21687235.shtml
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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