Чесноков о предстоящем матче Медведева и Рублева на Итоговом турнире: «Хуже не бывает»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о матче группового этапа Итогового турнира, в котором Даниил Медведев сыграет с Андреем Рублевым.

«Ужасный первый матч. Стартовая встреча, и сразу Медведев с Рублевым — хуже не бывает. Рублев хорошо сейчас играет, особенно это было видно в Париже. Значимым стал матч с Джоковичем, который еле-еле унес ноги. Мне кажется, если бы он не играл с Медведевым в одной группе, то был бы шанс у двух россиян пробиться в полуфинал. Но также есть шанс двум представителям России не выйти из группы. Кто-то из россиян точно принесет российскому теннису победу, одно очко, а дальше посмотрим по первым матчам всех участников турнира», — сказал Чесноков корреспонденту Vprognoze.ru.

Турнир пройдет в итальянском Турине с 12 по 19 ноября. По личным встречам Медведев ведет у Рублева со счетом 6:2.