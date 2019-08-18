Новак Джокович заявил, что Медведев играл в невероятный теннис

Сербский теннисист Новак Джокович — о поражении от россиянина Даниила Медведева (6:3. 3:6, 3:6) в полуфинале турнира в Цинциннати.

— В моей карьере нечасто было, чтобы кто-то делал такую большую ставку на вторую подачу и просто подает обе подачи как первые, — цитирует серба Reuters. — Когда игрок делает вторую подачу со скоростью 128 миль в час и при этом не совершает много двойных ошибок, борясь за каждый мяч, остается снять шляпу и поздравить его. Он играл в невероятный теннис, начиная с 4:3 во втором сете. Я мало что мог сделать. Он на пути в топ-5 рейтинга. Сегодня я проиграл теннисный матч, но не могу сказать, что я много ошибался.

В финале Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном. Этой третий финал кряду для россиянина.