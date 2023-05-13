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Джокович: «Борис Беккер — один из самых психологически сильных людей»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о взаимоотношениях с бывшей первой ракеткой мира немцем Борисом Беккером.

«Борис — мой дорогой друг, мой бывший тренер. Мы с ним добились потрясающих успехов, работая вместе. Он один из самых психологически сильных людей из тех, кого я знаю. Несмотря на то, что происходило с ним последние несколько лет, он по-прежнему держит голову высоко, и я этим восхищаюсь. Мы все пытаемся прожить эту жизнь наилучшим образом. Мы все совершаем ошибки», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Джокович одержал победу в матче второго круга турнира в Риме с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (7:6 (7:5), 6:2).

В третьем круге турнира в Риме Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым. Серб является действующим чемпионом турнира.

Хоккей
Борис Беккер (теннис)
Новак Джокович
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