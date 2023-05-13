Рууд: «От матча с Александром Бубликом в Риме можно ожидать чего угодно»

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о предстоящей встрече с казахстанским теннисистом Александром Бубликом в матче третьего круга турнира в Риме.

«Можно ожидать чего угодно. Бублик отлично подает и может выполнять абсолютно безумные удары, но иногда его игре недостает структуры. Я должен быть на высоте в этом матче и сделать так, чтобы покрытие работало на меня», — приводит слова Рууда VG.

Встреча Рууда и Бублика состоится завтра, 14 мая.