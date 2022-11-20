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Сегодня, 21:54

Александр Зверев рассказал, что заразился коронавирусом

Иван Шитик
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что заразился коронавирусом.

25-летний теннисист должен был появиться в немецком телешоу, но был вынужден пропустить эфир из-за болезни.

«Я хотел бы быть с вами, но, к сожалению, несколько дней назад у меня был положительный результат теста на COVID-19. Грустно. Развлекайтесь», — цитирует Зверева Eurosport.de.

Зверев пропустил всю вторую половину сезона из-за разрыва связок голеностопа. Он планирует вернуться на корт в начале декабря на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

Коронавирус
Александр Зверев (теннис)
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