Александр Зверев рассказал, что заразился коронавирусом

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что заразился коронавирусом.

25-летний теннисист должен был появиться в немецком телешоу, но был вынужден пропустить эфир из-за болезни.

«Я хотел бы быть с вами, но, к сожалению, несколько дней назад у меня был положительный результат теста на COVID-19. Грустно. Развлекайтесь», — цитирует Зверева Eurosport.de.

Зверев пропустил всю вторую половину сезона из-за разрыва связок голеностопа. Он планирует вернуться на корт в начале декабря на выставочном турнире в Саудовской Аравии.