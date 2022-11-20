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Сегодня, 21:55

Муратоглу считает, что Джокович может еще выиграть от трех до десяти турниров «Большого шлема»

Алина Савинова
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Тренер греческого происхождения Патрик Муратоглу поделился мнением о будущем сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Большая новость в теннисном мире: Новаку Джоковичу разрешено сыграть на Открытом чемпионате Австралии, так что, вероятно, в следующем году он сможет сыграть минимум на трех турнирах «Большого шлема».

Это полностью все меняет, потому что он выигрывает от двух до трех турниров «Большого шлема» каждый год. Таким образом, если он будет играть в течение трех-четырех лет, то сможет выиграть еще от трех до десяти турниров «Большого шлема». Можете себе представить? Это невероятно", — приводит Tennis World слова Муратоглу.

Джокович является победителем 21 турниров «Большого шлема». Лидером по данному показателю является испанец Рафаэль Надаль — 22 титула.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/124310/coach-patrick-mouratoglou-weighs-in-on-novak-djokovic-s-future-major-chances/
Теннис
Новак Джокович
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