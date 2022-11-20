Чесноков — о решающем матче Итогового турнира: «Я уже увидел финал. Для меня это был матч Джокович — Медведев»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о выступлении российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева на Итоговом турнире в Турине.

«Я уже увидел финал. Для меня это был матч Джокович — Медведев. Он был просто потрясающий. Такой матч — просто украшение турнира. Я, кстати, здесь в Турине и смотрю все матчи вживую.

Что касается Рублева, то он провел лучший матч против Медведева. Там были длинные розыгрыши, и Рублев сумел выдержать их, не сломавшись.

Очень интересным был матч Рублев — Циципас. В первом сете Циципас сыграл идеально, но потом пошел выяснять отношения с командой, что помешало ему быть в матче. Этот нюанс и позволил Рублеву обыграть его", — приводит Sport24 слова Чеснокова.

Медведев проиграл все три мачта на Итоговом турнире и занял последнее место в красной группе. Рублев смог дойти до полуфинала, в котором уступил норвежцу Касперу Рууду.

Сегодня, 20 ноября, пройдет решающий матч, в котором Рууд встретится с сербом Новаком Джоковичем.