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Зверев о финале против Алькараса: «Надеюсь, что смогу доставить ему проблемы, и победить»

Зверев высказался о финале турнира в Мадриде против Алькараса
Анна Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча против испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Мадриде.

«Я просто очень счастлив, что попал в финал здесь. Знаю, что будет очень сложный матч, но я надеюсь, что мне удастся сыграть на максимуме своих возможностей», — приводит слова Зверева сайт ATP.

Также теннисист высказался о своем сопернике 19-летнем Алькарасе.

«Да, я хорошо играю на центральном корте в Мадриде, так что я просто арендую его, — сказал он со смехом. — Это будет корт Алькараса в течение следующих 15 лет, наверное. До этого 15 лет это был корт Надаля, а теперь будет его. Я просто надеюсь, что смогу доставить Карлосу некоторые проблемы, и мне удастся победить».

Зверев в полуфинале турнира в Мадриде обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Алькарас на стадии 1/2 одержал победу над Новаком Джоковичем (6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5)).

Финальный матч турнира в Мадриде пройдет в воскресенье, 8 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/zverev-tsitsipas-madrid-2022-sf
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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