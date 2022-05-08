Циципас обвинил судью в предвзятости во время матча против Зверева на турнире в Мадриде

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас обвинил судью в предвзятости во время матча против немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Мадриде.

По ходу игры теннисист получил предупреждение за коучинг от судьи, который заявил, что отец и тренер Стефаноса Апостолос Циципас начал говорить в тот момент, когда грек собирался подавать.

«Он заговорил уже после того, как сказал какие-то слова поддержки. Я считаю это подсказкой», — заявил судья.

«Я разговаривал с Седриком Мурье в Барселоне. Он мне сказал, что это не считается, — потому что мой соперник делал то же самое», — ответил Стефанос.

Судья заявил, что подсказки запрещены правилами и он должен вынести предупреждение теннисисту.

«Ладно. Ладно. Я потом ему видео покажу. У нас одни правила на всех. Другим игрокам тоже нужно давать предупреждения. И ты знаешь, о ком я», — заявил Циципас.

В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде пятая ракетка мира уступил Звереву со счетом 4:6, 6:3, 2:6.