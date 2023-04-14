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Сегодня, 14:22

Зверев: «Медведев один из самых нечестных игроков в мире»

Руслан Минаев
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Александр Зверев.
Фото Global Look Press

Немецкий теннисист Александр Зверев обвинил россиянина Даниила Медведева нарушении принципов фэйр-плей в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) (6:3, 5:7, 6:7 (7:9).

В решающем сете Медведев взял туалетный перерыв при счете 4:3 в свою пользу, после чего теннисисты обменялись брейк-пойнтами и на тай-брейке победу одержал россиянин.

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать.

В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом», — сказал Зверев после матча с россиянином.

Немец отметил, что полностью признает свою долю вины и ошибки из-за того, что отвлекся на подобные действия. Но при этом Зверев добавил, что фэйр-плей должен быть частью спорта.

После матча Медведев извинился перед Зверевы, заявив, что «повел себя как говно». В четвертьфинале россиянин сыграет с датчанином Хольгером Руне.

 

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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