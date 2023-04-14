Рублев в пятый раз вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс»

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) — 6:1, 7:6 (7:5).

Для 25-летнего спортсмена это 5-й полуфинал на турнирах серии «Мастерс». Ранее Рублев играл в 1/2 финала на турнире в Цинциннати в 2021 году, Монте-Карло-2021, Майами-2021 и Индиан-Уэллс-2022. Теннисист ни разу не побеждал на турнирах ATP-1000.

В Монте-Карло россиянин добирается до полуфинала во второй раз за последние три года.

За выход в финал этого розыгрыша турнира Рублев сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Стефанос Циципас (Греция).