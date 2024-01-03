Надаль: «Я не забываю, как играть в теннис»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что станет для него главным ключом к успеху в этом сезоне.

«Первое, как я уже говорил ранее, — это оставаться здоровым. Если я буду здоровым, я смогу тренироваться на том уровне, на котором мне это необходимо. Если я смогу играть, чувствуя себя готовым к матчу, то шансы выглядеть конкурентоспособным намного выше. Так что здоровье — главный фактор для меня. Я не забываю, как играть в теннис. Единственное — будет сложно показать себя в матче высокого уровня. Потому что нужно восстановить движение, а это требует времени», — сказал Надаль.

В первом круге турнира в Брисбене Надаль обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 7:5, 6:1. Его следующим соперником будет Джэйсон Каблер из Австралии. Матч между ними пройдет 4 января.