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Сегодня, 08:36

Итальянец Арнальди в третьем круге турнира в Брисбене может сыграть с Сафиуллиным

Виктория Кравченко
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Итальянец Маттео Арнальди обыграл Лукаша Клейна из Словакии во втором круге турнира в Брисбене — 6:4, 3:6, 7:5.

В третьем круге Арнальди встретится с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) — Алексей Попырин (Австралия).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Арнальди (Италия) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 6:4, 3:6, 7:5

Роман Сафиуллин
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