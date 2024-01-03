Итальянец Арнальди в третьем круге турнира в Брисбене может сыграть с Сафиуллиным
Итальянец Маттео Арнальди обыграл Лукаша Клейна из Словакии во втором круге турнира в Брисбене — 6:4, 3:6, 7:5.
В третьем круге Арнальди встретится с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) — Алексей Попырин (Австралия).
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Арнальди (Италия) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 6:4, 3:6, 7:5
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