Сафиуллин на тай-брейке обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

Российский теннисист Роман Сафиуллин в трех сетах победил выступающего за Австралию Алексея Попырина во втором круге турнира в Брисбене.

Матч длился 2 часа 55 минут и завершился со счетом 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу россиянина.

Сафиуллин 23 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Попырина 13 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 14.

Следующим соперником российского теннисиста будет Маттео Арнальди из Италии.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (7:3)