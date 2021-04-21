Надаль вышел в третий круг турнира в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл у белоруса Ильи Ивашко (3:6, 6:2, 6:4) в матче второго круга турнира ATP в Барселоне (Испания). Продолжительность встречи составила 2 часа и 19 минут.

В 1/8 финала турнира 34-летний Надаль сыграет с победителем пары Кей Нисикори (Япония) — Кристьян Гарин (Чили).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 3:6, 6:2, 6:4