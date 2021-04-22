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Надаль прокомментировал победу во втором круге турнира в Барселоне

10:39
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своей победе во втором круге турнира в Барселоне над белорусом Ильей Ивашко (3:6, 6:2, 6:4).

«Я хорошо играл. Но соперник играл на очень высоком уровне, а я нет, особенно в начале. Но потом я изменил свою игру, стал более агрессивным, и матч изменился. Я счастлив, что сегодня упорно боролся за выход в третий раунд. Вот что мне было нужно после поражения в Монте-Карло», — цитирует Надаля ATP Tour.

В 1/8 финала турнира 34-летний Надаль сыграет с победителем пары Кей Нисикори (Япония) — Кристьян Гарин (Чили).

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/

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