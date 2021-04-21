Фоньини дисквалифицировали на турнире ATP в Барселоне за неспортивное поведение

Итальянец Фабио Фоньини был дисквалифицирован во время матча второго круга турнира ATP в Барселоне против испанца Бернабе Сапаты Миральеса.

Во время второго сета итальянец выкрикивал оскорбления, в связи с чем судья принял решение дисквалифицировать спортсмена.

В третьем круге турнира Сапата Миральес встретится с соотечественником, Пабло Карреньо Бустой.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Фабио Фоньини (Италия, 9) — 6:0, 4:4 отказ 2-го игрока