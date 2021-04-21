Фоньини дисквалифицировали на турнире ATP в Барселоне за неспортивное поведение
17:48
Итальянец Фабио Фоньини был дисквалифицирован во время матча второго круга турнира ATP в Барселоне против испанца Бернабе Сапаты Миральеса.
Во время второго сета итальянец выкрикивал оскорбления, в связи с чем судья принял решение дисквалифицировать спортсмена.
В третьем круге турнира Сапата Миральес встретится с соотечественником, Пабло Карреньо Бустой.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Фабио Фоньини (Италия, 9) — 6:0, 4:4 отказ 2-го игрока
3
Зачет
vs
1
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