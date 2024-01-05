Надаль проиграл Томпсону в четвертьфинале турнире в Брисбене
Испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира ATP в Брисбене в трех сетах проиграл австралийцу Джордану Томпсону — 7:5, 6:7 (6:8), 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты.
Для 37-летнего испанца это был третий матч после возвращения в тур — он не выходил на корт 11 месяцев после Australian Open-2023.
За выход в финал Томпсон сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джордан Томпсон (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, WC) — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3
Новости