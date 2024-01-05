Надаль проиграл Томпсону в четвертьфинале турнире в Брисбене

Испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира ATP в Брисбене в трех сетах проиграл австралийцу Джордану Томпсону — 7:5, 6:7 (6:8), 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты.

Для 37-летнего испанца это был третий матч после возвращения в тур — он не выходил на корт 11 месяцев после Australian Open-2023.

За выход в финал Томпсон сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джордан Томпсон (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, WC) — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3