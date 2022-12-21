Надаль: «Для меня подарок — продолжать соревноваться в 36 лет»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от получения награды за блестящий сезон на AS Sports Award.

«Для меня подарок — продолжать соревноваться в 36 лет. Хочу поблагодарить AS за эту награду, это одна из ведущих спортивных газет Европы. Я испытываю очень большие надежды. Не знаю, что меня ждет в будущем, но я буду продолжать бороться», — приводит AS слова Надаля.

По итогам сезона-2022 Надаль впервые в карьере получил награду любимого игрока болельщиков, а также был признан лучшим теннисистом года по версии ITF.