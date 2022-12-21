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Сегодня, 09:11

Энди Маррей признался, что его вдохновила победа Месси на чемпионате мира-2022

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Он потрясающий, и я был очень рад тому, что он смог наконец выиграть чемпионат мира. Судя по его возрасту, он родился, думаю, в тот же год, что и я. Видеть, как любой спортсмен в возрасте 30+ выходит и соревнуется в том, что он любит, — это блестяще. У меня была возможность немного понаблюдать за этим в теннисе, будь то Серена или Федерер, Надаль. Это дает мне мотивацию продолжать идти вперед, продолжать стараться и выступать как можно лучше», — приводит Daily Mail слова Маррея.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли Францию (3:3, пенальти 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-11560009/Andy-Murray-insists-AMAZING-Lionel-Messi-inspiring-perform-best-can.html
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Энди Маррей
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