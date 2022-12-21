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Сегодня, 10:33

Алькарас — о целях на сезон: «Хочу выиграть второй «Большой шлем» — Уимблдон подходит»

Алькарас рассказал о целях в предстоящем сезоне
Руслан Минаев
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о целях в предстоящем сезоне.

«Для меня это был сезон мечты. Так много больших титулов. Первый — это когда я выиграл турнир в Майами. Потом выиграл Барселону, Открытый чемпионат США, Мадрид — это точно. Затем я понял, что закончу год на первом. В следующем году я хочу большего. Хочу выиграть свой второй «Большой шлем», я бы сказал, что это цель на новый год. Уимблдон мне подходит», — цитирует Алькараса Sportskeeda.

19-летний испанец в 2022 году поднялся с 32-й строчки рейтинга на первую. Он стал победителем четырех турниров ATP и выиграл Открытый чемпионат США.

Ранее, наставник Алькараса Хуан Карлос Ферреро победил в номинации «Тренер года» по версии ATP. Сам теннисист победил в номинации «Прогресс года».

Теннис
Карлос Алькарас
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