Муратоглу считает, что поражения Медведева и Циципаса от «Большой тройки» подорвало их уверенность

Известный тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о битве поколений в теннисе.

«Поколению Медведева и Циципаса не повезло, потому что им все еще приходилось сталкиваться с такими легендами, как Рафа и Новак, и они много проиграли им, так что это немного подорвало их уверенность.

Молодому поколению, которое представляют Хольгер и Алькарас, на данный момент не приходилось сталкиваться с этим, поэтому они по-прежнему верят, что могут сделать все, что угодно, и в этом их преимущество.

Я думаю, что в будущем между двумя поколениями будет большая борьба. Ни одному поколению так и не удалось победить Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Они являются тремя величайшими теннисистами всех времен", — приводит Tennis World слова Муратоглу.

Федерер за карьеру одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема», Джокович — 21, Надаль — 22. На счету Медведева один выигранный турнир «Большого шлема».