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23 ноября, 23:00

Надаль — об отцовстве: «Я устаю еще больше и сплю меньше, чем раньше»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие перемены произошли в его в жизни с рождением сына.

«Все изменения в жизни требуют времени, чтобы адаптироваться. Это случилось со мной шесть недель назад, когда я впервые стал отцом. Я устаю еще больше и сплю меньше, чем раньше. Кроме того, в моей жизни появилась новая забота, отличающаяся от всего того, что я испытывал до этого момента. Я обычный счастливый отец, который старается наслаждаться каждым мгновением, проведенным с моим сыном», — приводит Tennis World слова Надаля.

8 октября у 22-кратного обладателя турниров «Большого шлема» и его супруги Марии Франциски Перельо родился сын, которого они назвали Рафаэлем.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Rafael_Nadal/124520/rafael-nadal-on-fatherhood-i-sleep-less-but-it-s-pure-happiness-/
Теннис
Рафаэль Надаль
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