Изнер объявил о завершении карьеры теннисиста после US Open

Американский теннисист Джон Изнер сообщил, что завершит карьеру теннисиста после US Open.

«После 17+ лет в ATP пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Этот переход будет непростым, но я с нетерпением жду каждой его секунды вместе со своей замечательной семьей. US Open будет моим последним соревнованием. Пришло время зашнуровать теннисные кроссовки в последний раз», — написал Изнер в Twitter.

38-летний американец является победителем 24 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде) и мировым рекордсменом по количеству эйсов за историю тенниса. Его наивысшая позиция в рейтинге ATP — 8.