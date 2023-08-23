Итоговый турнир WTA в 2023 году может пройти в Саудовской Аравии

На следующей неделе WTA объявит о переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию, сообщает журналист Крейг Шапиро.

По данным источника, WTA Finals-2023 пройдет в городе Эр-Рияд. Также представители Саудовской Аравии хотят выкупить лицензию на проведения турнира ATP, которая сейчас принадлежит Ньюпорту. После этого глава организации Андреа Гауденци перенесет турнир ATP 250 на более удобную дату в календаре.

В 2022 году WTA Finals прошел в Форт-Уэрте, штат Техас.