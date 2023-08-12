Минаур — о матче с Медведевым: «Знал, что это будут шахматы»

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым в 1/4 финала турнира в Торонто.

«Я должен был показать свой лучший теннис. Это была отличная неделя для меня, и в матче против Даниила я играл так, как надо. Думаю, игра с ним в конце прошлого года придала мне уверенности в том, что у меня есть шанс. Я очень горжусь проделанной работой и тем, что я все еще в борьбе», — цитирует теннисиста пресс-служба ATP.

Также он сравнил игру против Медведева с шахматным матчем.

«Каждый раз, когда я играю с Даниилом, понимаю, что это будут шахматы. Мы оба очень хорошо адаптируемся и играем в разных стилях, благодаря чему я показываю лучшую игру. Я должен действовать агрессивно и использовать все шансы, которые у меня есть. Думаю, это лучший стиль тенниса для меня», — добавил Минаур.

В полуфинале турнира в Торонто Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины из Испании. 24-летний австралийский теннисист является победителем восьми турниров уровня ATP. На данный момент он занимает 18-ю строчку в рейтинге лучших теннисистов мира.