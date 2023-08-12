Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:28

Де Минаур рассказал, чем больше всего гордится после победы над Медведевым

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Австралиец Алекс Де Минаур прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (7:6 (9:7), 7:5) в четвертьфинале «мастерса» в Торонто.

«Больше всего горжусь своим психологическим настроем. Весь матч я был очень спокоен и ни разу не почувствовал, что выбит из ритма. Я следовал плану на игру, сохранял позитивный настрой и старался играть агрессивно — и это сработало. Так что я очень доволен», — цитирует игрока пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины (Испания).

Теннис
Даниил Медведев
1
1
Читайте также
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
Семь лет штурмовал НХЛ, но вернулся домой. Что даст «Ак Барсу» Свечников
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Кулеба заявил о призывах к Украине пойти на переговоры с Россией
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минаур — о матче с Медведевым: «Знал, что это будут шахматы»

Ольховский предположил, что повлияло на неудачную игру Медведева в матче с Де Минауром на турнире в Торонто
Новости
RSS RSS
Все новости