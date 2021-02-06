Медведев: «Я плохо подавал сегодня, поэтому у меня было много проблем»

Российский теннисист Даниил Медведев на послематчевой пресс-конференции подвел итоги победы над Александром Зверевым (3:6, 6:3, 7:5) в полуфинале ATP Cup 6 февраля.

«Мы очень рады победе, это самое главное, — цитирует Медведева сайт ATP. — Тяжелые матчи для нас обоих. Мы оба проиграли первые сеты. Это было нелегко, потому что у нас было два днях отдыха перед матчами. Но мы рады, что мы в финале. Это самое важное», — цитирует Медведева сайт ATP.

«Я плохо подавал сегодня, поэтому у меня было много проблем. Третий сет был немного лучше, — добавил Медведев. — Я несколько раз сделал отличные подачи в очень важные моменты. Это и было ключевым моментом в матче против Саши. Он подает хорошо. Если вы подаете плохо, он возвращает мячи в корт и все становится сложнее. Поэтому это было ключевым сегодня».

6 февраля сборная России обыграла Германию (2-0) и вышла в финал ATP Cup. Соперником российской команды будет Италия.

Решающая встреча турнира состоится в воскресенье, 7 февраля.