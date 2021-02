Пресс-служба ATP в Twitter опубликовала несколько фото российского теннисиста Андрея Рублева во время просмотра полуфинального матча ATP Cup между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.

Рублев очень эмоционально реагировал на события на корте, что и стало поводом для публикации.

Riding the rollercoaster of @ATPCup emotions with @AndreyRublev97 ???#ATPCup pic.twitter.com/t03CCIK5OT