ATP Cup показал эмоции Рублева во время матча Медведев — Зверев
Пресс-служба ATP в Twitter опубликовала несколько фото российского теннисиста Андрея Рублева во время просмотра полуфинального матча ATP Cup между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.
Рублев очень эмоционально реагировал на события на корте, что и стало поводом для публикации.
Riding the rollercoaster of @ATPCup emotions with @AndreyRublev97 ???#ATPCup pic.twitter.com/t03CCIK5OT— #AusOpen (@AustralianOpen) February 6, 2021
Медведев в полуфинале ATP Cup 6 февраля обыграл немца Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5) и вывел сборную России в финал турнира.
Ранее в тот же день сам Рублев в трех сетах разобрался с Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:1, 6:2.
Соперником сборной России в финале ATP Cup станет сборная Италии, которая во втором полуфинале обыграла Испанию — 3-0
Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.
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