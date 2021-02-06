Пресс-служба ATP в Twitter опубликовала несколько фото российского теннисиста Андрея Рублева во время просмотра полуфинального матча ATP Cup между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.

Рублев очень эмоционально реагировал на события на корте, что и стало поводом для публикации.

Медведев в полуфинале ATP Cup 6 февраля обыграл немца Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5) и вывел сборную России в финал турнира.

Ранее в тот же день сам Рублев в трех сетах разобрался с Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:1, 6:2.

Соперником сборной России в финале ATP Cup станет сборная Италии, которая во втором полуфинале обыграла Испанию — 3-0

Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.