Финальный матч ATP Cup между сборными России и Италии начнется в 2.00 (мск) в воскресенье, 7 февраля, сообщает официальный сайт турнира.

Первыми на корт выйдут вторые «ракетки» команд — Фабио Фоньини и Андрей Рублев. Вслед за ними матч проведут Маттео Берреттини и Даниил Медведев, а закроет программу турнира парная встреча.

6 февраля сборная России обыграла немцев в полуфинале ATP Cup (2-1), а Италия была сильнее Испании (3-0).