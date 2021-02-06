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Финал ATP Cup Россия — Италия начнется в 02.00 (мск)

10:41
Сборная России на ATP Cup. Фото Twitter
Сборная России на ATP Cup. Фото Twitter
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Финальный матч ATP Cup между сборными России и Италии начнется в 2.00 (мск) в воскресенье, 7 февраля, сообщает официальный сайт турнира.

Первыми на корт выйдут вторые «ракетки» команд — Фабио Фоньини и Андрей Рублев. Вслед за ними матч проведут Маттео Берреттини и Даниил Медведев, а закроет программу турнира парная встреча.

6 февраля сборная России обыграла немцев в полуфинале ATP Cup (2-1), а Италия была сильнее Испании (3-0).

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