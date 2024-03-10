Медведев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
У россиянина одна подача навылет, он допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. В активе испанца 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В третьем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:3
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