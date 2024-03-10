Рууд вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Норвежский теннисист Каспер Рууд во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл словака Лукаша Клейна со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 25-летнего норвежца 4 эйса и реализованный брейк-пойнт.
В третьем круге Рууд встретится с Артуром Филсом из Франции.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 6:4, 7:6 (7:4)
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