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10 марта, 07:04

Рууд вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл словака Лукаша Клейна со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 25-летнего норвежца 4 эйса и реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге Рууд встретится с Артуром Филсом из Франции.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 6:4, 7:6 (7:4)

Каспер Рууд
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