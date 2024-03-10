Медведев — о победе над Карбальесом Баэной: «Я держал ход матча под контролем»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе над испанцем Роберто Карбальесом Баэной (6:2, 6:3).

«Это был непростой матч. Розыгрыши здесь медленные, поэтому полтора часа для такого счета — довольно долго. Но я знаю, как хорошо играть в таких длинных розыгрышах. Думаю, я держал ход матча под контролем. Ему удалось провести один очень хороший розыгрыш при счете 4:2, но я сказал: «Хорошо, мне просто нужно продолжать», и мне удалось найти способ победить», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В третьем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой.