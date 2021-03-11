Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев 11 марта в матче 1/8 финала турнира в Марселе (Франция) в двух сетах переиграл белоруса Егора Герасимова — 6:2, 6:4.

Соперники провели на корте час и семь минут.

В 1/4 финала Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера, который в двух сетах обыграл француза Юго Гастона — 6:4, 6:1.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:2, 6:4