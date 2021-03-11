Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
20:48
Российский теннисист Даниил Медведев 11 марта в матче 1/8 финала турнира в Марселе (Франция) в двух сетах переиграл белоруса Егора Герасимова — 6:2, 6:4.
Соперники провели на корте час и семь минут.
В 1/4 финала Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера, который в двух сетах обыграл француза Юго Гастона — 6:4, 6:1.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 334 240 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:2, 6:4
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