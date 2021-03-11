Федерер прокомментировал поражение от Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение от грузина Николоза Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе.

«Я уже говорил, что пока не готов на 100 процентов. Я это чувствую и вижу. Все еще набираю обороты, и это очередная ступенька на пути к этому. На самом деле я доволен тем, как в целом ощущал себя на корте», — приводит слова Федерера журналист Джордж Беллшоу.

39-летний Федерер проводил первый турнир с прошлого января. За это время он перенес две операции на колене.