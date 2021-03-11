Федерер уступил Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале турнира в Дохе уступил грузину Николозу Басилашвили со счетом 6:3, 1:6, 5:7.

Встреча длилась 1 час 52 минуты. Грузин сделал 12 эйсов, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Швейцарец 12 раз подал навылет, ни разу не ошибся на второй подаче и реализовал один брейк.

В полуфинале Басилашвили встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

39-летний Федерер проводил первый турнир с прошлого января. За это время он перенес две операции на колене.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 787 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николоз Басилашвили (Грузия) — Роджер Федерер (Швейцария, 2) — 3:6, 6:1, 7:5