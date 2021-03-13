Медведев восхищен возвращением Федерера на корт

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от возвращения 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

«Мы обсуждали это с другими теннисистами, и я точно могу сказать, что многие из нас после года без тенниса просто не смогли бы дважды подряд попасть в корт. А ему почти 40, он не играл год и все еще может выигрывать матчи, это невероятно.

Я определенно хотел бы сыграть с Роджером, испытать это особое чувство. Он входит в тройку лучших игроков в истории тенниса. Я проигрывал ему трижды, но тогда был не на том уровне, на котором нахожусь сейчас», — приводит пресс-служба ATP слова Медведева.

В среду, 10 марта, 39-летний швейцарец провел первый матч после 13-месячного перерыва из-за травмы колена. Федерер со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5 обыграл британца Дэниела Эванса во втором круге турнира ATP в Дохе. В четвертьфинале Федерер уступил грузину Николозу Басилашвили (6:3, 1:6, 5:7).