Эбден прокомментировал победу над Хачановым на турнире ATP

Австралийский теннисист Мэттью Эбден рассказал об эмоциях после победы над Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира ATP-250.

«Карен действительно качественный игрок. У него сильная подача и сильный форхенд, поэтому он может диктовать игру, если вы ему это позволяете, он делает это очень хорошо.

Против него нужно играть очень агрессивно и использовать всю скорость, максимум движений и все удары. Подача, форхенд, бэкхенд, удар с лета, резанный удар, защита, нападение — все это нужно в игре против Карена. Я рад, что смог сделать это», — цитирует Tennis World USA Эбдена.

12 марта в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Марселе (Франция) 287-й ракетка мира Эбден обыграл Хачанова со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

В полуфинале австралиец сыграет с еще одним представителем России Даниилом Медведевым. Встреча начнется 13 марта в 17:20 по московскому времени.