Медведев вышел в финал турнира в Марселе на отказе соперника

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Марселе. Во втором сете его соперник — Мэттью Эбден — отказался от продолжения борьбы.

Другой финалист определится в паре Уго Умбер — Пьер-Юг Эрбер.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 334 240 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Мэттью Эбден (Австралия, Q) — 6:4, 3:0 отказ 2-го игрока