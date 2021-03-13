Медведев вышел в финал турнира в Марселе на отказе соперника
18:31
Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Марселе. Во втором сете его соперник — Мэттью Эбден — отказался от продолжения борьбы.
Другой финалист определится в паре Уго Умбер — Пьер-Юг Эрбер.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 334 240 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Мэттью Эбден (Австралия, Q) — 6:4, 3:0 отказ 2-го игрока
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