Медведев укрепил лидерство в рейтинге ATP после победы на турнире в Мексике

Россиянин Даниил Медведев остается первой ракеткой мира в обновленном рейтинге ATP. Он лидирует занимает первое место 11 недель (8 подряд).

7 августа он победил на турнире в Лос-Кабосе и увеличил отрыв от немца Александра Зверева, который идет вторым.

Ранее разрыв между Медведевым и Зверевым составлял 775 очков, теперь — 1115 очков.

В финале турнира в Лос-Кабосе 26-летний Медведев обыграл Норри со счетом 7:5, 6:0. Для первой ракетки мира это первый выигранный финал в 2022 году — последний раз россиянин побеждал в сентябре 2021 года на US Open. Андрей Рублев продолжает занимать 8-ю строчку, Карен Хачанов опустился на 4 строчки вниз и стал 28-м, Аслан Карацев опустился с 36-го на 38-е место.

Рейтинг ATP. 8 августа

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7875.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6760.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620.

4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 5035.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5000.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4685.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3710.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3490.

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3015...

28 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1395...

38 (36). Аслан Карацев (Россия) — 1175.