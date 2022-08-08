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Сегодня, 09:35

Кирьос назвал победы в одиночном и парном разряде в Вашингтоне отражением усердной работы

Алексей Еремин
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победы в одиночном и парном разряде турнира в Вашингтоне.

«Я думаю, что это отражение того, как усердно я работал последние шесть месяцев. Очень рад, что смог сохранить форму после Уимблдона. Думаю, есть небольшой отрезок времени после турниров «Большого шлема», когда люди как бы боятся вас, прежде чем выйти на корт. Я очень доволен своим выступлением на этой неделе», — приводит ATP Tour слова Кирьоса.

27-летний теннисист в финале одиночного разряда турнира в Вашингтоне обыграл японца Йосихито Нисиоку (6:4, 6:3). Для Кирьоса это первый выигранный турнир с августа 2019 года — тогда он также стал победителем турнира в Вашингтоне.

В этот же игровой день австралиец вместе с американцем Джеком Сок в финале парного турнира обыграл хорвата Ивана Додига и представителя США Остина Крайчека (7:5, 6:4).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/kyrgios-washington-2022-final-reaction
Теннис
Ник Кирьос
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