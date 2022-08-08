Экс-тренер Карацева рассказал, как начал работать с Сафиулиным

Бывший тренер Аслана Карацева Егор Яцык в интервью «СЭ» рассказал о том, как начал сотрудничать с другим российским игроком — Романом Сафиуллиным.

Яцык неожиданно закончил работать с Карацевым в конце октября прошлого года, после победы Аслана в «Кубке Кремля». Восемь месяцев Егор отдыхал, а недавно взялся за карьеру Сафиуллина, который практически сразу выиграл «челленджер» в Казахстане, взяв первый трофей россиянина с 2020 года.

— Как вы вообще начали сотрудничество?

— Роман позвонил летом, проявил заинтересованность. Договорились встретиться в Москве, пообщаться вживую. На встрече мы обсудили, чего ему не хватает, и решили попробовать поработать вместе, выстроить тренировочный процесс.

— При вас Сафиуллин впервые за два года выиграл «челленджер», дебютировал в топ-120. Как долго вы тренировались до успеха в Нур-Султане?

— Всего две с половиной недели поработали в Минске. Полетели в Казахстан и выиграли титул. Не скажу, чтобы там был очень сильный состав, но Роман сделал то, что и должен был. Он только восстановился после травмы, был максимально разобран. Ничто не предвещало, что он доберется до титула. Поэтому все довольны результатом. Понятно, что за столь короткое время мы ничего не могли кардинально изменить. Динамику игры, технико-тактические моменты. Это нереально.

— Вы уже на американской серии?

— Пока нахожусь в Италии. На днях одобрили визу в США, скоро вылетаю к Роману.

— Какие турниры он сыграет в США?

— Чикаго и US Open. Могли заявиться еще на несколько турниров в квалификацию, но решили так не делать. Хотим заложить побольше времени, чтобы в плане «физики» отлично подготовиться к американскому «мейджору». Все-таки предстоит сложная квалификация, затем пятисетовые матчи. Нужно быть в кондициях, чтобы постараться пройти как можно дальше.

— Как ваши отношения с Асланом? Начали общаться после прекращения сотрудничества?

— Я бы не хотел комментировать этот момент.

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