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Сегодня, 23:06

Медведев сыграет с Музетти во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл американца Дэниэла Эванса в первом круге «мастерса» в Цинциннати — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Во втором круге турнира Музетти встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 1-0 в пользу Медведева.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лоренцо Музетти (Италия) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
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