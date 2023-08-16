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Сегодня, 00:34

Шевченко в трех сетах проиграл Сонего на старте «мастерса» в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Шевченко.
Фото Reuters

Российский теннисист Александр Шевченко не смог обыграть итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «мастерса» в Цинциннати — 3:6, 6:3, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

88-я ракетка мира Шевченко ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету 39-й ракетки мира Сонего 3 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге «мастерса» итальянец сыграет с Тэйлором Фритцем (США).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Шевченко (Россия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания, 13) — 3:6, 6:4, 6:3

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:3

Теннис
Александр Шевченко
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