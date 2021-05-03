Медведев сохранил третье место в обновленном рейтинге ATP
Сегодня, 3 мая, на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) появился обновленный рейтинг.
Российский теннисист Даниил Медведев располагается на третьей строчке с 9 700 очками. Лидером остается триумфатор Australian Open серб Новак Джокович, у которого 11 963 очков, на втором месте испанец Рафаэль Надаль — 9 810 очков.
Другие россияне — Андрей Рублев (7-й), Карен Хачанов (23-й), Аслан Карацев (27-й).
Рейтинг АТР
Положение на 3 мая
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 11 963
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9810
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9700
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8365
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7910
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6000
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3765
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3493...
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280...
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2087
?* - положение в предыдущем рейтинге
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/rankings/singles?rankDate=2021-05-03&rankRange=0-100
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