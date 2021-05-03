Медведев сохранил третье место в обновленном рейтинге ATP

Сегодня, 3 мая, на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) появился обновленный рейтинг.

Российский теннисист Даниил Медведев располагается на третьей строчке с 9 700 очками. Лидером остается триумфатор Australian Open серб Новак Джокович, у которого 11 963 очков, на втором месте испанец Рафаэль Надаль — 9 810 очков.

Другие россияне — Андрей Рублев (7-й), Карен Хачанов (23-й), Аслан Карацев (27-й).

Рейтинг АТР

Положение на 3 мая

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 11 963

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9810

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9700

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8365

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7910

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6000

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3765

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3493...

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280...

27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2087

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