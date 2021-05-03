Теннисист Медведев рассказал о том, как перенес коронавирус
08:33
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он переболел коронавирусом. Вчера, 2 мая, третья ракетка мира вернулся на турнир в Мадриде.
«У меня были симптомы сильной простуды. Были заложены нос и горло, была слабость. На этом все. Первые 4-5 дней было непросто возвращаться, так как я 10 дней пролежал на кровати. Но я полторы недели хорошо потренировался, только что выиграл в паре, так что все хорошо», — передает слова Медведева в Twitter журналист Жозе Мордаго.
Напомним, россиянин сдал положительный тест на коронавирус 13 апреля, находясь на турнире серии «Мастерс» в Монако. В результате Медведеву пришлось сняться с соревнований.
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