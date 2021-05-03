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Рублев, Медведев и Карацев остались в топ-5 чемпионской гонки ATP

09:07
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Немец Александр Зверев поднялся на восьмую строчку чемпионской гонки ATP, опередив испанца Рафаэля Надаля.

В первую пятерку входят сразу трое россиян — Андрей Рублев, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидирует — Стефанос Циципас из Греции.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 3 мая

1 (1*). Стефанос Циципас (Греция) — 2840

2 (2). Андрей Рублев (Россия) — 2490

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2320

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2130

5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1505

6 (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440

7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1220

8 (9). Александр Зверев (Германия) — 1070

9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 1040

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 900...

30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 450.

?* - положение в предыдущем рейтинге

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/rankings/singles-race-to-turin

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