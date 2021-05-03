Рублев, Медведев и Карацев остались в топ-5 чемпионской гонки ATP
Немец Александр Зверев поднялся на восьмую строчку чемпионской гонки ATP, опередив испанца Рафаэля Надаля.
В первую пятерку входят сразу трое россиян — Андрей Рублев, Даниил Медведев и Аслан Карацев. Лидирует — Стефанос Циципас из Греции.
Чемпионская гонка АТР
Положение на 3 мая
1 (1*). Стефанос Циципас (Греция) — 2840
2 (2). Андрей Рублев (Россия) — 2490
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2320
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 2130
5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1505
6 (6). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1220
8 (9). Александр Зверев (Германия) — 1070
9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 1040
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 900...
30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 450.
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