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Сегодня, 09:26

Медведев считает, что Надаль может стать первой ракеткой мира по итогам 2022 года

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, кто будет первой ракеткой мира по итогам 2022 года.

«Конечно, я немного слежу за битвой за первое место в рейтинге ATP. Зависит от момента, потому что знаю, что к концу года, если я не попытаюсь выиграть каждый оставшийся турнир, вероятно, первым станет Рафаэль Надаль. В то же время, я могу сохранять этот статус как можно дольше, если хорошо сыграю на турнирах в Северной Америке», — приводит слова Медведева ATP.

В обновленном рейтинге ATP от 1 августа Медведев занимает первую строчку. На второй позиции Александр Зверев из Германии. Рафаэль Надаль замыкает тройку.

На этой неделе Медведев примет участие в турнире ATP в Лос-Кабосе.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-los-cabos-2022-preview
Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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