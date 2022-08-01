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Энди Маррей: «Многие считают, что мне пора заканчивать, но я люблю теннис и могу стать еще лучше»

Энди Маррей рассказал, почему не думает о завершении карьеры
Анна Горшкова
Корреспондент
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Британский 35-летний теннисист Энди Маррей рассказал, почему не думает о завершении карьеры.

«Теннис подарил мне потрясающую жизнь. У меня есть цель на каждый день. Я привык постоянно пытаться прибавить и в чем-то стать лучше. Этот процесс приносит мне удовольствие. По сути, именно поэтому я вернулся и поэтому хочу продолжать. Многие считают, что мне пора заканчивать. Но я люблю теннис, люблю соревноваться и чувствую, что могу стать лучше, чем сейчас. Когда придет время и я почувствую, что больше не могу прибавлять, это заставит меня задуматься», — приводит слова Маррея Eurosport.

На этой неделе теннисист выступит на турнире ATP 500 в Вашингтоне.

Маррей — единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Также на его счету три победы на турнирах «Большого шлема» и 49 турниров ATP.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/atp-washington/2022/andy-murray-says-he-loves-tennis-and-will-carry-on-playing-as-long-as-he-thinks-he-can-improve_sto9069960/story.shtml
Теннис
Энди Маррей
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